缅甸H1N1甲型流感已致26人死亡

（联合早报网讯）缅甸自7月爆发H1N1甲型流感疫情以来，已确认有687人感染、26人死亡。缅甸全境除北部的克钦邦、东南部的克耶邦外，其余12个省邦均有疫情致死病例。

新华社报道，缅甸卫生部和体育部周三（16日）晚在H1N1疫情日常通报中说，仅周二（15日）下午2时至周三（16日）下午2时，当地又确认20例H1N1感染者，另有一名患者死亡。

这轮疫情于7月开始爆发，自7月21日开始出现致死病例，迄今已导致26人死亡，确认感染者687人。

另外，虽然确认感染H1N1病毒、但死于非这种严重呼吸系统疾病并发症的患者有19名。

根据通报，在克钦邦和克耶邦亦有发现疑似感染者，但迄今尚未没有致死病例，而在缅甸其余12个省邦均有疫情致死病例发生。

目前，在仰光等省邦共有58名H1N1感染者在医院接受后续治疗，大部分患者病情已见好转。

缅甸卫生和体育部提醒，在最新确认的20名感染者中，其中有一家三口人、还有三人是住在同一栋建筑中，因此共同居住者之间容易互相传染，请民众注意遵守当局公布的流感防范措施。

据缅甸卫生部门介绍，这种流感为季节性流感，2009年首次在缅甸出现，当年16人感染；2010年再次发生，232人感染。此后，除2011年没有发生外，2012年发生29例感染病例、2013年169例、2015年3例、2016年9例。

免费试阅14天