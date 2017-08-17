印度怀疑中国制手机盗取用户讯息

（联合早报网讯）中央社引述印度媒体的报道指出，印度政府怀疑中国手机制造商盗取用户讯息，因此通知中方改善，否则将处以罚款。于此同时，印度政府以担心数据泄露危害安全为由，开始大规模审查中国制电子产品。

印度时报（The Times of India）报道，印度官方消息人士指出，印度政府认为，许多中国制造的电子产品将数据传输或存储在中国的伺服器，这可能会带来安全风险，尤其是在中印边界紧张局势加剧的时候。

该报道说，印度电信局共向21家手机制造商发出通知，要他们在本月28日前，依印度的安全条款改善，政府也可能进行审核，确保手机符合相关规定。如果发现违规，这些制造商将被罚款。

这21家制造商大多数是中国手机品牌，但也包括苹果、三星及印度本土手机制造商。

该报道指出，印度政府本月9日才宣布，对93种中国进口的产品征收反倾销税。而根据中国商务部资料，印度今年上半年已对中国发起12宗贸易调查，成为对中国发起贸易调查次数最多的国家。

中国前驻印度外交官蓝建学认为，中国多年来一直是印度反倾销的重点对象。但鉴于中印目前的紧张对峙情况，印度此时采取这一措施，不排除是迎合国内的极端反华情绪。

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