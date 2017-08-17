马反贪会搜查联土局前主席办公室

（联合早报网讯）马来西亚反贪会调查马不停蹄，他们今天（17日）再度搜查前联邦土地发展局主席莫哈末依沙的办公室，不过这次地点是在陆路公共交通委员会（SPAD）。

莫哈末依沙目前是陆路公共交通委员会代主席。

当今大马引述《每日新闻》报道指出，大约10名身穿便服的反贪会官员今早11点左右，乘坐三辆车子抵达陆路公共交通委员会总部，接着进入该建筑。

据了解，反贪会官员的目标是莫哈末依沙位于四楼的办公室。

反贪会昨天成功向法庭申请延扣莫哈末依沙5天。

反贪会以调查联土局投资机构（FIC）购买豪华酒店案为由，逮捕莫哈末依沙，但公正党副主席拉菲兹认为，莫哈末依沙只是负责“吃死猫”的代罪羔羊。

拉菲兹点出，马国首相纳吉与其他阁员，可能曾批准这些交易，因此难以撇开关系。

他今日发表文告指出，联邦土地局当中，莫哈末依沙并非最高决策者。

“每当官联公司惨亏，只有首席执行员受惩，董事局作出重大决策，让首席执行员去执行，他们却不受对付。”

拉菲兹指出，但凡重大政府海外投资，皆须获经济计划单位（EPU）批准，联土局投资机构购买酒店也不例外，而经济计划单位由纳吉主持。

他说，前人民信托局主席安努亚就曾解释，该机构在购买澳洲房产时，须获经济计划单位批准，当时纳吉更澄清，批准人民信托局买房并非他个人决定，而是经济计划单位集体共识。

“有鉴于此，联土局投资机构在伦敦买酒店，须经过相同的批准程序。由纳吉与其他自身部长主持的经济计划单位，知悉与同意（这些交易）”

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