应对朝鲜 日本将引进陆基宙斯盾系统

（联合早报网讯）日本政府相关人士今天（17日）透露，日本国防部决定引进能将海上自卫队宙斯盾舰搭载的拦截导弹“SM-3”部署在陆地上的“陆基宙斯盾系统”（Aegis Ashore）。日本国防部认为，要应对朝鲜接连不断的弹道导弹发射，提升防御能力必不可少。

共同社报道，日本政府计划最早于2018年下半年修改防卫力建设方针《防卫计划大纲》及2019年度以后制定下一期《中期防卫力整备计划》，届时将体现早日引进陆基宙斯盾系统的方针，候选部署地点的选定等工作也将同步展开。

不过，有部分人士认为，若引进该系统将使从陆地和海上同时实施警戒监视成为可能，但也可能会加剧地区紧张。

预计日本防长小野寺五典今天（17日）将借在美国华盛顿举行的日美外长和防长参加的“安全保障磋商委员会”（2+2）会议以及与美国防长马蒂斯的单独会谈等机会，向美方进行说明。

此外，日本在明年3月底前把能应对弹道导弹的宙斯盾舰从目前的4艘增加至5艘的计划也将提前实施，力争今年内得以实现。

与在海上活动的宙斯盾舰相比，陆基宙斯盾系统具有容易时刻保持警戒和减轻队员负担的优点。它还能搭载日美正在共同开发的改良型拦截导弹“SM3 BLOCK 2A”，可拦截的高度、防护范围及命中精度都将有所提高。

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