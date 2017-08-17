日本去年虐待儿童事件数创新高

（联合早报网讯）日本卫生与劳动福利部今天（17日）公布的初步统计数据显示，全国210处儿童咨询求助站2016年度受理的儿童虐待事件数达到12万2578件，创下历史新高。

共同社报道，这一方面是由于人们对儿童虐待的认识水平提升，求助和通报数量有所增加；另一方面则因家长对配偶施暴导致儿童承受心理压力的“面前家暴”等数量增加，可见儿童虐待数量仍然未得到遏制。

这是有关数据自1990年度开始统计以来连续26年上升，与首次超过10万件的2015年度相比增加了18.7%。日本卫生与劳动福利部负责人说：“在充实完善儿童求助咨询工作的同时，还将推进与负责育儿支援和母子保健等工作的市町村政府合作。”

去年各都道府县儿童虐待受理件数以大阪最多，高达1万7743件。东京和神奈川以1万2494件和1万2194件次之。最少的是鸟取县，仅84件。

从虐待内容来看，“面前家暴”、粗暴话语、无视孩子等引发的心理虐待比2015年度增加1万4487件，达到6万3187件（51.5%）。身体虐待为3万1927件（26.0%），放弃养育为2万5842件（21.1%），性虐待为1622件（1.3%）。

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