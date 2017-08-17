新型血液检测可诊断多种早期癌症

（联合早报网讯）美国和欧洲的研究人员发表报告说，他们研发出一种基于检测血液里肿瘤特异性遗传物质的早期癌症诊断新方法，准确率可达62％。

癌症血检主要依赖于检测肿瘤释放到血液里的微量脱氧核糖核酸（DNA)片段，即循环肿瘤DNA。然而，大多数时候血液里的基因变异都不是由肿瘤引发，能否区分循环肿瘤DNA和其他变异，是研发癌症血检方法面临的一大挑战。

新华社报道，美国约翰斯·霍普金斯大学等机构的研究人员基于深度测序方法，通过把每个DNA碱基读取3万次，“像大海里捞针一般”验证所检测到的变异确属循环肿瘤DNA，从而增强血检的准确性。

研究组16日在美国期刊《科学转化医学》（Science Translational Medicine）上报告说，研究人员获取了200名结肠直肠癌、卵巢癌、肺癌和乳腺癌患者的血液样本，通过新方法检测出这些样本中与4种癌症相关的55种基因变异，结果准确诊断出138个早期癌症患者中的86个，准确率达62％。

研究人员还利用44名健康人士的血液样本试验他们的新检测方法，结果没有发现任何来源于癌症的基因变异。

负责研究的约翰斯·霍普金斯大学教授维克托·韦尔库列斯库（Victor Velculescu）强调，新方法还需更大规模的研究来进一步验证。他预测首批使用者可能是高风险人群，比如可能因标准电脑断层扫描误诊为肺癌的吸烟人士，或特定基因变异的乳腺癌和卵巢癌高风险女性。

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