中国加大东南亚投资 着重基建领域

（联合早报网讯）来自全球第二大经济体中国的公司越来越多地向东南亚投资，特别是基础设施建设。这有利于要发挥经济潜能，必须大举升级公路、铁路和港口设施的一些发展中经济体。不过，目前中国政府正加强对对外投资的审查。

亚洲开发银行估计，为了维持经济增长、消除贫困和应对气候变化，亚洲的新兴经济体到2030年需要高达26万亿美元（35.55万亿新元）的投资，兴建从交通网络到清洁饮水等方方面面。

这就是中国的用武之地。2015年亚细安国家接受的外国直接投资之中，来自中国的仍然只有相对较低的6.8％，但据澳新银行驻新加坡的经济师Weiwen Ng，中资公司在该地区重大基建项目中正占据更大的比重。

彭博社引述澳新银行数据说，在去年的外国直接投资净流入之中，中国占了泰国流入的14％，越南和印度尼西亚的8％，马来西亚的6％， 占菲律宾只区区0.14％。

澳新银行指出，就行业而言，大部分的中国投资进入了能源、交通运输和房地产行业。从2005年至2017年上半年，这三个行业占据了中国向亚细安累计投资和建设合同的78％。

对于中国来说，机遇很大。亚细安十国部分成员的经济增速在全球名列前茅，例如菲律宾和越南，增速在6％以上。亚细安总人口在6.2亿以上，经济规模2.6万亿美元，投资潜力巨大。世界经济论坛预测，到2020年，该地区将名列全球第五经济体。

中国宏大的“一带一路”倡议也将加大中国在该地区的存在。可能获得中国投资的项目，包括从中国南部开始、通过老挝、连接泰国东部沿海工业区的高速铁路，以及在老挝、印尼和泰国的铁路项目。

不过，投资也不是没有风险。报告指出：“亚细安国家势将受益于来自中国的投资增加，但是鉴于亚细安已经经由贸易和旅游而高度依赖中国，进一步的投资流入恐怕进一步加大过于集中的风险。”

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