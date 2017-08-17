仿效机场安检 洛杉矶地铁测试人体扫描仪

（联合早报网讯）针对全球各地大众运输系统面临的攻击威胁，美国洛杉矶都会运输局周三开始在地铁站试用机场模式的身体扫描仪，侦测隐藏在身上的枪械和爆炸物。

美国之音报道，洛杉矶运输局当天早上开始在洛杉矶的交通枢纽联合车站展开为期两天的测试项目，以评估这种人体扫描仪是否能准确处理大量人潮，从而决定是否要在洛杉矶大众运输系统永久性地安装扫描仪。

运输系统的发言人索特罗表示，扫描仪使用传感器扫描走过的乘客，乘客无需取出笔记型电脑或脱掉夹克和鞋子，钥匙和手机也可放在袋子里。短波无线电频率扫描他们的身体，把信息传递到电脑系统，搜寻可能隐藏的枪械和爆炸物。

这个系统和机场使用的检查站类似，当乘客通过扫描仪，他们必须停几秒钟，让安检官员有时间从屏幕上目测是否有异常之处。

索特罗说，每一台机器每小时可以扫描大约600名乘客。洛杉矶都会的红线地铁每天载运乘客15万人次。这个机器的设计着眼是让乘客不必等待，不会出现让他们错过地铁的瓶颈。

这套安检系统也在美国首都华盛顿和丹佛进行测试。

制造安检扫描仪的Evolv科技公司副总裁麦克劳克林表示，机器单价约6万美元（约8.2万新元）。如果被证明实用，仅在联合车站一地就需要装置20个。

免费试阅14天