跨境日全食日临近 美国日食眼镜热销

（联合早报网讯）随着美国超级日全食日的临近，美国市场对日食眼镜的需求量猛增。堪萨斯城日食眼镜即将脱销。

中国新闻社引述美国媒体的报道说，在堪萨斯城，多家商店的日食眼镜已经断货。据知，堪萨斯城是能观看此次日全食景象的为数不多的几个大城市之一。

日食眼镜是由减光片或减光膜制成，其可见光透光率不超过3/10000，能过滤紫外线与红外线。科学家提示，观测日全食必须使用日全食眼镜。裸眼观看日食会对眼睛造成短期甚至是永久性伤害。而太阳镜透光率高，无法替代日食眼镜。

堪萨斯城科技馆（Science City）负责人说，商店的纸框日食眼镜14日销量接近9000副，15日即将断货，“已来不及进货”。

媒体消息称，从上周末开始，人们从全美各个地方赶到堪萨斯城科技馆，排长队购买2.99美元（4新元）一副的日食眼镜。

堪萨斯城天文学会商店的日食眼镜也已售罄。学会负责人说：“原本以为眼镜货源充足，没有料到卖得这么火”，据悉，当地派对城商店（PartyCity）、萨瓦特眼科中心（Sabates Eye Centers）储备的数千副眼镜也已断货。

同时，美国电商亚马逊的日食眼镜销量也在不断上升。连日来，产品搜索榜前三名都与日全食眼镜相关。

不过，美国宇航局日前发布提示指出，获得ISO认证的日食眼镜才能有效抵挡日食强光。之后，该电商公告称，平台上的部分商家销售的日食眼镜并没有获得ISO认证，或不能起到遮挡日食光线的作用。这一消息引起人们的担忧。

对此，堪萨斯城布鲁克塞德玩具科技商店老板吉姆·沃德说：“卖了四十年的纸框日食眼镜，还是头一次听说需要获得ISO认证。”他表示，和大多数消费者一样，也无法判断这些未获认证的眼镜能否起到安全防护效果。

值得一提的是，日前，美国宇航局、谷歌、美国空间科学研究所等机构在全美6900所图书馆联合发放200万副日食眼镜。

美国科学家预测，超级日全食将于太平洋夏令时21日上午9时05分，从俄勒冈州展开并横跨美国全境，持续时间四个多小时。这是99年来第一个横跨美国全境的日全食。若天气晴好，美国全境都能观看到日食景观。而在美国境内一条宽度约70英里的“日全食带”将可以观看超级日全食的景象。

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