巴塞罗那恐袭 至少13死80伤

（联合早报网讯）西班牙巴塞罗那市的货车撞人恐怖袭击事件，现已造成至少13人丧生、80人受伤，其中15人重伤。

综合外电报道，一辆白色箱式货车17日下午突然高速冲向在巴塞罗那市中心历史名胜景区兰布拉步行街的人群，撞倒和撞飞多人。警察随后赶到，封锁该区域，疏散民众，并对袭击者展开追捕。

目击者说，冲向行人的货车速度很快，撞人后也毫无减速迹象。行人躲避不及，纷纷沿街奔跑或逃至街边店铺。

当地警方在初步调查后宣布，这是一起恐怖袭击事件，相应的恐袭调查程序已经启动。巴塞罗那市中心包括地铁在内的公共交通暂时停运，市民被要求留在家中，尽量不要外出。

警方消息称，当局已逮捕两名涉案男子，但货车司机仍在逃。其中一名被捕男子是20多岁的摩洛哥人Driss Oubakir，他被指租用涉案的货车。另一人则是西班牙北非飞地梅利利亚人。两人都没有犯罪记录。

西班牙首相拉霍伊在推特上表示：“恐怖分子摧毁不了一个热爱自由而不是暴行的团结的民族。西班牙全国此刻都与受害者及其家人在一起。”西班牙王室也在推特上发表声明谴责这起事件，称恐袭者是“谋杀者和罪犯”，但他们“吓不倒我们”。

极端组织伊斯兰国组织当天已通过阿马克通讯社宣称，这次袭击是该组织“战士”所为。

此外，巴塞罗那以南约200公里处的一所房子周三晚上发生致命爆炸，造成至少一人死亡。警方怀疑，这起爆炸事件和货车冲撞恐袭有关，屋内的人当时可能正在“准备爆炸装置”。

免费试阅14天