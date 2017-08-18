巴塞罗那恐袭 各方领袖纷谴责

（联合早报网讯）西班牙巴塞罗那17日发生货车冲撞人群恐袭事件后，欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克当晚先后发声，谴责这是针对平民的“懦夫”行为。美英俄也声援西班牙。

图斯克在其个人社交工具上用英语和西班牙语留言，谴责巴塞罗那撞车恐袭事件是针对平民的“懦夫”行为。他说：“全欧洲都同巴塞罗那站在一起。”

容克当晚用英语和法语发表声明，表示欧盟委员会随时准备伸出援手，向西班牙提供帮助。

容克在声明中说：“今天下午，当我听说巴塞罗那发生撞车恐袭事件之后，内心充满了伤感与愤懑。首先，我要向遇难者家属致以最深情的慰问，同时也向西班牙首相拉霍伊及西班牙人民致以慰问。此时，我的思绪一直都在巴塞罗那。”

容克也特别提及第一时间向伤者提供援助的民众及救援人员，赞扬他们的“英雄”行为。

同时，英国首相特雷莎·梅表示了对受害者的同情，她强调“英国将与西班牙并肩打击恐怖主义”。

美国总统特朗普也在社交媒体推特上表示，美国将竭尽全力提供必要的帮助。他说：“（巴塞罗那）要坚强起来，我们爱你！”

美国国务卿卿蒂勒森在华盛顿表示，美国对遇难的无辜民众表示哀悼，对伤者表示慰问。美国将持续关注事态发展，并已准备好向西班牙执法及国安部门提供协助。

他说，美国驻巴塞罗那领馆及全体美国驻西班牙外交人员已投入工作，为在西美国公民提供帮助。蒂勒森强调，全世界范围内的恐怖主义分子应该清楚，美国和盟友会想尽办法找到他们，并将他们绳之以法。

另外美国土安全部代理部长杜克17日在一份声明中表示，该部门已经与西班牙政府取得联系，随时准备为西班牙应对此次袭击事件提供帮助。声明称，美国不会让恐怖主义成为一种“新常态”。相反，这种暴力行为只会更加坚定美国打击暴力极端主义分子及捣毁恐怖组织网络的决心。

俄罗斯外交部也在推特上发布消息称，莫斯科坚决谴责巴塞罗那恐袭事件。“莫斯科坚决谴责巴塞罗那恐袭事件，这种邪恶没有辩护的理由。我们向西班牙人民致以慰问，我们也深感哀痛。”

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