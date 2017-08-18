津巴布韦第一夫人因打人被困南非

（联合早报网讯）南非警察部长姆巴鲁拉17日对南非的边控部门发出“红色警戒”，禁止津巴布韦第一夫人格蕾丝·穆加贝离境，理由是她涉嫌于13日在约翰内斯堡的一家豪华酒店里打伤一名女模特。

据中新社报道，格蕾丝今年52岁，她于1996年嫁给现年93岁的津巴布韦总统穆加贝，成为津巴布韦的第一夫人。周日晚，她在桑顿地区看望她两名20多岁的儿子时，突然冲进南非模特恩格斯的房间，用电线将她抽打了一顿，导致她额头多处受伤。据格蕾丝宣称，恩格斯与她的儿子同居。

恩格斯14日报警，起诉格蕾丝试图对她施以“严重身体伤害”。警方表示，格蕾丝本应到温贝赫地方法院应诉，但最终爽约。鉴于格蕾丝可能会寻求外交豁免，姆巴鲁拉说，此事已经提交给南非外交部处理。

报道称，恩格斯和家人曾得到拿钱撤诉的条件，但选择了寻回正义。

南非与津巴布韦双边关系良好，这可能会让南非政府左右为难。

南非最大反对党民主联盟籍的国会议员、“影子警察部长”莫波黑勒表示，格蕾丝不是以外交身份来南非的，必须被绳之以法。他说：“外交豁免只适用于政府首脑们，并没有延伸到他们的夫人。穆加贝夫人没有在进入南非前申请，因此并没有外交豁免权。”他还表示，法律面前人人平等，“穆加贝夫人不能得到优待，应当面对针对她的起诉”。

南部非洲发展共同体将于近日在南非举办第37届峰会，据称穆加贝总统已经抵达南非参会。目前尚不清楚他对此事的态度。

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