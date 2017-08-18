阿兹敏要拉拢伊党 希盟不看好

（联合早报网讯）马来西亚公正党署理主席阿兹敏有意结纳伊斯兰党，但希望联盟盟党乃至公正党党内的领袖都不看好能够拉得伊党共抗国阵。

据《当今大马》网报道，诚信党通讯主任卡立沙末表示，诚信党不会阻止阿兹敏与伊党谈判。“如果他要与伊党协商，由他决定。但我们认为，不会带来任何正面成果。”

民联在2015年瓦解，随后伊斯兰党两派决裂，开明派出走另立诚信党。公正党、民主行动党与诚信党组成希盟，希望继承民联的衣钵，之后另有团结党加入。

尽管如此，阿兹敏从未放弃与伊党协商，以避免选举出现多角战，最终让国阵得利。过去，阿兹敏就曾尝试说服伊党退出大港补选，以换取诚信党不竞选江沙补选。然而，这项努力宣告失败，国阵在多角战下赢得双补选。

最近，阿兹敏承认，过去几个月，他与伊党展开非正式协商。

一些希盟盟党领袖说，阿兹敏从未正式通知希盟此事。不过，这似乎是一个大家都知道的公开秘密。

行动党宣传秘书潘俭伟说：“此事从未在希盟讨论，虽然我们知道他在这方面的个人立场。”土著团结党策略及政策主任莱益胡先则说，该党知道阿兹敏与伊党的非正式协商，但“未被告知细节”。

上述希盟领袖全都不看好阿兹敏的努力，能够化为成果。这无关阿兹敏的谈判能力或交际手腕，而是他们认为，伊党将会不断采取拖字诀。

莱益胡先就以个人经验表示，跟伊党谈判，十分有挑战。“很不容易，极具挑战……伊党的特点就是，在每个谈判点都会改弦易辙。所以，几乎不可能相信伊党。”

卡立沙末则断言，伊党必定会设下一些让阿兹敏无法办到的条件，如要求把一些公正党、诚信党或团结党的议席交给伊党上阵。他也担心伊党跟巫统关系暧昧，若阿兹敏跟伊党合作，可能会有隐忧。

不仅如此，就算是吉打与吉兰丹公正党领袖，也不认为阿兹敏能够拉得伊党共抗国阵。吉州公正党主席阿兹曼就坦言，就吉打州而言，成功机率十分低。丹州公正党主席阿都阿兹则说，阿兹敏成功机率为“50-50”。

希盟盟党领袖认为，希盟应该往前看，专注于希盟的优势，而不是眷恋过去与伊党的合作。

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