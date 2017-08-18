纳吉称烈火莫熄精神已死 努鲁依莎：先做功课

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉昨日直捣公正党腹地峇东埔，以希望联盟与前首相马哈迪合作为由，宣称烈火莫熄精神已死，但公正党副主席努鲁依莎反呛对方，先“做点功课、读点书”再评论。

努鲁依莎今日在公正党总部召开记者会表示，改革议程是为民福利，远比个人重要。

“我们发起烈火莫熄，不是只针对马哈迪。这是一个体制改革议程，致力推动更好的治理模式……因此，纳吉需做点功课，读点历史再评论……我想要求纳吉，在批评对人民有利的议程之前，请三思你的言论。”

纳吉昨日在峇东埔说，随着马哈迪加入在野党，峇东埔选民过去17年的“烈火莫熄”斗争已宣告终结。因此，他希望选民在来届大选支持国阵候选人。

他说：“烈火莫熄已经不再。这个改革行动原本是针对那位被指是独裁者和‘法老’的无情领袖，但那个人现在是他们（希盟）的名誉主席了。”

此外，伊斯兰党也大翻团结党总裁马哈迪的旧账，以默玛里事件与安华鸡奸案追击马哈迪，表示若公正党实权领袖安华1998年的鸡奸案指责不实，马哈迪就应该公开道歉。

对此，努鲁依莎指出，自己以马来西亚大局优先，不惜对抗人民公敌。

她说：“因此，我选择谈论重要与影响全马人民的课题……我会鼓励所有人挺身而出，支持改革议程……若纳吉决定全力肃贪，将违法者绳之于法，而他支持与接纳（改革议程），我肯定会接受纳吉……我们不要再受困在这个体制之中，以免独裁者崛起。就让纳吉成为最后一名独裁者。”

就在上周的毫无隐瞒2.0论坛，一名观众也要求马哈迪回答，安华当年被控肛交案，究竟是否马哈迪的政治受害者？

对此，马哈迪回应：“我见安华时，安华从来没问我这些问题，他没问我是否陷害他，这些都是陈年往事，一再重提仅没完没了。”

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