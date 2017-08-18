新型鱼鹰运输机参加日美联合训练

（联合早报网讯）隶属于美军普天间机场的新型鱼鹰运输机18日参加了10日开始举行的日本陆上自卫队与美国海军陆战队的联合训练。虽然北海道及演习场所在的地方政府反对鱼鹰运输机参加训练，但一度要求美方克制鱼鹰飞行的日本政府转变态度允许重启飞行。

据共同社报道，这是5日在澳大利亚近海发生坠机事故后，鱼鹰首次参加日美联合训练。按照发生事故前的计划，鱼鹰原定从训练首日起便参加训练。

据东北防卫局等称，18日上午约10时40分，两架鱼鹰从作为训练基地的美军三泽基地相继升空。一架鱼鹰”于11时半左右到达了北海道大演习场。第二架因天气原因而折返。

美海军陆战队第36海军陆战队航空群长哈普上校从抵达大演习场的飞机上走下，陆自第11旅团副旅团长、一等陆佐（相当于陆军上校）岩名诚一前来迎接。

两人一同出席记者会，岩名说：“期待鱼鹰的参加能提升训练的效果。愿做好万全准备确保安全。”哈普强调称：“鱼鹰是性能非常高的飞机，能在亚洲和太平洋的各岛屿发挥实力。将使用鱼鹰提升日美应对突发状况的能力。”

据陆自北部方面总监部称，陆自约1300人、美军约2000人参加了训练，将于北海道大演习场及富良野演习场等地持续至28日。

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