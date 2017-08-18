防朝发射导弹 日九县测试警报系统

（联合早报网讯）为应对朝鲜向美属关岛周边发射弹道导弹，日本政府18日在导弹可能飞经上空的九个县所有202个市町村实施了全国瞬间警报系统（J-ALERT）信息通报训练。训练旨在确认设备是否运转正常，部分地区出现了防灾信息邮件文字显示报错、防灾行政无电线不出声等问题。

朝鲜此前公布正在研究向关岛海域发射四枚中程弹道导弹的计划，预告将飞越岛根、广岛与高知三县上空，当天的训练覆盖九个县，包括周边鸟取、冈山、山口、德岛、香川和爱媛。

据共同社报道，政府发布电文称：“这是J-ALERT的测试。测试就此结束。”室外及各居民家中安装的防灾行政无线电、手机邮件、有线电视也播报了内容相同的信息。

J-ALERT发布信息后，即使工作人员不操作，防灾行政无线电等自动启动装置也将运转起来。岛根与冈山两县政府发布的防灾信息邮件显示出错。据冈山县政府介绍，标题以外的内容无法读取，负责人表示“接收方可能会发生混乱，考虑发送说明邮件等加以应对”。

广岛县尾道与府中两市市政府未能成功发布信息邮件，三次市通过有线电视发布音频信息出现故障。

一旦朝鲜发射导弹，可能会飞越日本上空或落入领土领海，政府将通过J-ALERT发布飞越区域和坠落地点的相关信息，呼吁民众必要时避入附近牢固的建筑内或是地下。

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