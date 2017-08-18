六成韩国人日常生活离不开智能手机

（联合早报网讯） 韩国一项调查发现，有多达60%的韩国人认为，日常生活不能没有智能手机。

据韩联社报道，市场调研机构Embrain Trendmonitor对全国1000名19至59岁的智能手机用户进行调查发现，64.3%受访者认为，若没有智能手机，日常生活将受到影响。

这种倾向在年轻人中更为明显。20至29岁年龄段的该比重达73.2%，30至39岁和40至49岁均为62.4%，50至59岁为59.2%。

61.4%的受访者表示，去洗手间时仍携带智能手机，有59.1%受访者睡前把智能手机放在顺手的地方，甚至是拿在手里入寝。

调查发现，去洗手间时携带智能手机的比重在20至29岁受访者中高达75.2%，其后依次为30至39岁（63.6%）、40至49岁（56%）、50至59岁（50.8%）。

睡前把智能手机放在顺手之处的比重同样在20至29岁年龄段中最高，为67.6%。其后依次为30至39岁64.8%、40至49岁55.6%、50至59岁48.4%。

调查显示，智能手机对日常生活既有积极影响，也有负面影响。67.7%认为，使用智能手机可节省时间。有64.1%受访者回答，若有疑问会先用智能手机搜索而不向别人打听。与此相反，26.6%回答，智能手机造成工作和个人生活难分离的现象。还有38%回答，使用智能手机反而造成业余时间减少。

免费试阅14天