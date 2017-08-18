马国导游第二通道请愿

（联合早报网讯）马来西亚进入旅游旺季之际，马新第二通道关卡设施欠佳及“塞人”问题却再度爆发。长长人龙通关时，有时还饱受日晒雨淋。新山一群导游因此展开和平请愿，希望当局立即改善。

一些网民昨天将振林山马新第二通道关卡人潮拥挤、外国游客淋雨等候入境的视频上载到社交媒体，随即引发一片鞑伐之声。

据了解，第二通道关卡入境处的雨盖走廊无法容纳所有排队的通关者，加上近来游客等候通关时间很长，这些都严重影响国家形象。雨盖走廊的一些顶盖破损，游客被迫在烈日下排队，若遇上雨天则被雨淋湿而狼狈不堪。

30多名导游今天在第二通道和平请愿，呼吁当局正视问题、改善设施及提高效率，一劳永逸解决游客的困境。

据《星洲日报》记者现场观察，马新第二通道关卡今日未出现大排长龙的现象，一些官员也到场维持秩序。

和平请愿活动召集人涂玉婷表示，近来是中国暑假旅游旺季，游客数量倍增，一旦缺乏官员在场维持秩序，游客在尖峰时段往往必须一两小时才能通关。她说，尖峰时段一般是下午2时至4时及傍晚时分。她表示，游客平时只需30分钟左右就能通关。

她表示：“每天至少有80至100个旅行团使用马新第二通道关卡通关，每团平均有30名游客。”她说，有时好几个旅行团的游客同时涌入关卡，但当局只开放一两个通关柜台，结果造成游客大排长龙。

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