澳洲孩子对父母沦为“手机党”表不满

（联合早报网讯） 在澳大利亚，很多父母都担心孩子花过多时间玩手机或电子产品，但事实上，有的家长在家的时候自己就是“机不离手”。近日，不少澳洲小朋友对父母这种“说一套，做一套”的表现表达了不满和抗议。

据澳洲网报道，墨尔本一所小学近日对在校的六、七岁儿童进行调查后发现，很多孩子对父母使用手机的行为表示“伤心”、“被忽视”和“生气”。

今年上二年级的艾登说：“这让我感觉很生气……当我爸爸在看手机的时候，我试着跟他说话，可是他却无视我。”

刚上一年级的鲁比伊也表示自己有过相同的经历。她说：“当他们老看手机的时候就会忽视你，这让人很不舒服。”

鲁比伊的妈妈坦言，自己的确是个“手机迷”。她工作时需要用手机，排队接孩子的时候会看手机，与妈妈互助团制定行程安排的时候也要用手机。“就像孩子爱玩ipad一样，他们的精力被分散了，而大人则对手机很依赖。当鲁比伊长时间玩iPad的时候，我会很生气，但事实上我对此应该负责。”

数据显示，澳洲人每天平均要查看30次手机。

组织此次调查的斯文本大学教育学院高级讲师凯特说，她对孩子的不满表示理解。“如果你的父母都在用电子产品看视频或打游戏，你也会做相同的事情。我们也许应该好好跟孩子讲一下，自己每天用手机在做什么。”

凯特表示，沟通是解决这类问题最好的方式。“作为父母，我们要记住，你是孩子的第一个老师，也是他们最重要的行为模范。”

她建议家长为家人设定一个“不使用电子产品”的时间段，然后全家人都要遵守这个规定。

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