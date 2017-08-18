日美就对朝施压达成一致

（联合早报网讯） 据共同社报道，日美两国17日在华盛顿举行外长和防长安全保障磋商委员会（2+2）会议，双方一致同意将对朝鲜进一步施压，以推进朝鲜无核化并阻止其弹道导弹开发。

基于朝鲜威胁加大，双方就扩大自卫队作用以提高防御能力一事达成共识，并确定了美国提供“核保护伞”。这是特朗普政府上台后首次举行的2+2会议。

日美双方在会上确认了严格履行联合国安理会通过的新制裁决议的重要性。会上还确认了美国以包括核在内的“所有能力”参与日本防卫事宜。

美国防长马蒂斯在会后的联合记者会上表示：“一旦朝鲜向日本发射导弹，将立即采取旨在拦截的特别行动。”

马蒂斯还说：“若朝鲜做出敌对行为，将采取强硬的军事手段。”

美国国务卿蒂勒森说，美国正与其他国家合作，继续利用外交和经济手段促使朝鲜停止其“非法的”核武和弹道导弹计划。

他同时表示，美国及其盟友也在军事上做好准备，在必要情况下对朝鲜予以回击，尽管这不是美方“倾向的路径”。

日本外长河野表示，国际社会将继续对朝鲜方面“施加最大压力”，这是必要的举措。如果朝鲜准备就半岛核问题进行“严肃对话”，应首先停止“威胁”、“挑衅”举动。

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