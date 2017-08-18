经济表现大好，纳吉随时大选

（联合早报网讯）马来西亚第二季度取得5.8%的经济增长，创下两年多来的最快增幅，表现比市场预期更好。国家银行（央行）也预测全年经济增长可破4.8%。分析师指首相纳吉可能趁此机会而提早举行全国大选。

马来西亚第一季度取得了5.6%的经济增长，已经让人大感意外。第二季度依旧保持强劲增长势头，比第一季度的增幅高0.2%。央行3月份预测全年经济增长可达4.3至4.8%，但央行今天公布第二季度经济增长数字后，罕见放话看好全年经济增长可超过4.8%。

一般认为，马国第二季度经济表现比市场预期更好，纳吉趁着良好氛围提前举行大选的说法也不胫而走。马国第14届大选最迟必须在2018年7月以前举行。

对纳吉而言，这次选举将是一场硬仗，毕竟一个马来西亚发展有限公司（1MDB、一马公司）丑闻是他的软肋。曾是他政治导师的的前首相马哈迪也来势汹汹对他展开攻击。

纳吉近来不断祭出“糖果”争取民心，令选举可能提早举行的谣言更是满天飞。例如7月23日出席全国联邦土地发展局（Felda）垦殖民日活动时，一口气宣布六份总值约16亿令吉（约5亿新元）的优惠措施。

纳吉周三又宣布一马人民房屋计划（PR1MA）将继续按计划兴建总数50万所廉价房屋，并按种族比例分配这些房屋。由于马来人是巫统的基本盘，乡区居民及垦殖民更是其传统“铁票”。分析师认为纳吉频频出台各种巩固票源的措施，加上最近经济表现大好，因此很可能随时宣布解散国会及举行大选。

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