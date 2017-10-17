Wi-Fi爆安全漏洞 四成Android装置恐遭入侵

（联合早报网讯）专家最近在受到广泛使用的Wi-Fi加密协议上发现新的漏洞，可能导致数以百万计的使用者容易遭受攻击，包括41%的Android装置，美国政府与安全研究人员周一（16日）就此向全球发出警告。

美国国土安全部的电脑紧急应变小组发布安全公告指出，黑客可能利用这个漏洞，窃听或劫持使用无线网络的装置。

该小组说：“攻击者可利用这些弱点控制所入侵的系统。”

这一漏洞是由比利时鲁汶大学（KU Leuven）电脑科学家发现的，他们称之为“密钥重装攻击”（Key Reinstallation Attack，简称KRACK）。

该大学研究员范赫夫说，攻击者可以利用加密协议WPA2的弱点，“读取先前假设是安全加密的资讯”。

他指出：“这可以用来窃取敏感资讯如信用卡号码、密码、聊天讯息、电子邮件、照片等等。这类攻击可以入侵现代所有受到保护的Wi-Fi网络。”

比利时研究员在论文中说，所有搭载作业系统的装置都可能受到KRACK攻击，包括41%的Android装置。

研究员表示，这个新发现的安全漏洞很严重，因为Wi-Fi无所不在，而要修补数以百万计无线系统也有难度。

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