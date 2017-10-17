传教士资格被取消 扎米汉接受雪苏丹谕令

（联合早报网讯）马来西亚伊斯兰发展局官员扎米汉的传教士资格被雪兰莪州苏丹取消，扎米汉今日（17日）表明接受苏丹的谕旨，并呼吁穆斯林专心应付伊斯兰的“内敌”。

当今大马报道，扎米汉发表文告说，穆斯林应该停止争吵，并专注应对伊斯兰“内敌”，如瓦哈比、什叶派、自由派等。

他说：“我呼吁各方停止在穆斯林之间挑起争端。我们应该专注否决从内部破坏伊斯兰的势力，如瓦哈比、什叶派、自由派与其他异端教义的威胁与谎言……当穆斯林内讧与分裂，他们就非常高兴。”

扎米汉表示，作为尊重王室的平民，他接受雪州苏丹撤销其雪州讲道执照的谕令。

他说，若他之前在雪州皇家清真寺的宗教课冒犯雪州苏丹，他向苏丹道歉。

“作为平民，我无意蔑视王室，只是要传达逊尼派教义，并讲论伊斯兰法律与惩罚……我尊重苏丹谕令，苏丹作为宗教首长，有权作此谕令。我只是为宗教与教徒服务，若觉得不需要我的服务，我尊重上述决定。但我将以恰当的方式，并在恰当的地点继续服务。”

雪州苏丹沙拉弗丁昨日谕令，撤销扎米汉的传教士资格，同时取消扎米汉的雪州讲道委员会会员资格。

雪州王室理事会秘书哈纳菲沙说，雪州苏丹的这项谕令是基于扎米汉之前在宗教讲座上使用“种族主义、不文明与过分批评王室”的字眼，再加上有关讲座是在王室清真寺举行，不应该出现这样冒犯他人的言论。

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