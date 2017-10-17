马国高铁机构证实碧桂园建议增森林城市站

（联合早报网讯）马来西亚高铁机构（MyHSR）今日证实，发展商碧桂园已向马来西亚政府建议，在新马第二通道附近的“森林城市”（Forest City）增加一个高铁车站。

该机构总裁卡玛尔在吉隆坡出席新马高铁车站设计活动的记者会上说，马来西亚陆路公共交通委员会（SPAD）目前正在研讨这项建议。“我们获知此事。但这项建议书由陆路公共交通委员会审核。他们与政府将公布成果。至今为止，当局还没决定。”

询及新隆高铁路线是否还有空间增设车站，他强调，这条路线目前仍维持八个车站。“迄今马来西亚设立七个车站，而新加坡一个车站。我无法预测未来，但现在我们会专注现有计划。”

交通部长廖中莱在同一活动受询时指出，新隆高铁增设森林城市站建议，还没有定案。“此事言之过早。还没有任何决定。”

《新海峡时报》上周五引述消息报道，新隆高铁路线或因碧桂园（Country Garden）要求改道，路经柔佛的森林城市而会有所调整。该报获悉，碧桂园正向政府争取在森林城市设立高铁车站，并向当局和利益相关者要求此事。

对于上述报道，新加坡交通部上周回答《联合早报》询问时说：“我们并没有接到马来西亚政府有关更改新隆高铁路线的要求。”

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