反恐专家：东南亚恐怖威胁仍在

（联合早报网讯）菲律宾军方周一击毙恐怖组织“伊斯兰国”在东南亚两名核心人物而重创该组织，但反恐专家警告，许多身经百战的伊国组织分子正准备从中东回国，那将成为本区域安全的潜在威胁。

菲军周一凌晨对马拉维的武装分子发动总攻时，先后在两个地点击毙伊国组织在东南亚分支的“埃米尔”（Emir、领袖）哈皮隆，以及菲南马巫德武装的头目奥马卡延·马巫德。他们与马来西亚籍武器专家马末阿末都是伊国组织在本区域的核心领导人。

新加坡恐怖主义专家古玛认为，哈皮隆之死对叙利亚的伊国组织及其在菲南的分支都是重大打击，但这并不意味伊国组织在菲南或东南亚已遭连根拔起。

古玛说，“马拉维战事即将告终，但这不代表威胁已经解除。菲南效忠伊国组织的武装分子将重整旗鼓…（他们将）先沉寂一段时间再伺机而动。”

古玛也认为，哈皮隆与马巫德死后，如果马末阿末依然存活，他可能成为伊国组织在菲南的领袖。

41岁的马末阿末曾是马来亚大学伊斯兰研究学院讲师。他2014年飞往菲南投靠马巫德武装。马国警方指他过去三年为马巫德武装筹得超过50万令吉（约15.8万新元）。

雅加达著名智库冲突政策分析研究所（IPAC）的反恐专家琼斯警告，伊国组织逐渐失去在中东的根据地，连曾经的大本营拉卡市（Raqa）也即将不保，许多实战经验丰富的武装分子因此陆续返国，他们对本区域的威胁也与日俱增。

免费试阅14天