佐科将向私人领域引资

（联合早报网讯）印度尼西亚总统佐科表示，他将转向私人领域投资者募集数千亿美元资金，来推动印尼的基础设施建设，以及开发印尼的天然资源。

佐科上周末接受彭博社电视专访时表示，政府所有主要计划都将向私人领域开放。他说，只有那些私人企业兴趣缺缺的计划，政府公司才会与私人投资者合伙参与，直接由政府注资则是最后手段。

佐科2014年上台时，就积极改善印尼落后的基础设施以招商引资而并促进经济增长。他的密集基础建设计划包括改善全国1万3466个岛屿之间的交通连接、以及建设10个机场、10个港口与10个工业园区等。

佐科希望其政策能让印尼经济取得7%的年均增长率，但印尼这几年的经济表现都比目标差了一大截。此外，政府这几年预算赤字庞大，加上法律规定赤字不得超过国内生产总值（GDP）的3%，因此当局一直没有充裕资金投入基础建设。

佐科一直试图在吸引更多外资与经济保护主义措施之间取得平衡。他需要外资推动经济发展，但也为了顾及国内压力而限制外资投入，结果就引发争议。

例如美国矿业巨头自由港—麦克莫兰（Freeport-McMoRan）在印尼经营金铜矿后，当局又颁布新规定，要外资矿企将51%股权割让给印尼政府，双方目前还为此争论不休。

佐科指当局与自由港—麦克莫兰争议并未影响该公司的投资意愿，并认为双方将在三个月内达致“双赢协议”。

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