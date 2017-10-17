马航三年内两度撤换CEO

（联合早报网讯）马来西亚航空公司（马航）首席执行员（CEO）彼德·布鲁去年7月上任后，如今即将离职。这意味着马航在三年内，两度撤换首席执行员。

瑞安航空（Ryanair）今日发文告宣布，布鲁（Peter Bellew）将会归队，从12月1日起担任该公司营运长（chief operations officer）。瑞安航空是爱尔兰一家廉价航空公司。文告说，布鲁会负责一切航空与地勤运作，更会专门监管飞机师培训。

布鲁是爱尔兰人，他在文告说：“我对本身能重返瑞安航空接受挑战，让公司营运继续增长，感到兴奋。我期待与航空公司上下合作，在接下来六年内（让瑞安航空）增长至拥有600架飞机。”

布鲁曾在瑞安航空担任营运总监，直至2014年。上个月，有人发现布鲁身在瑞安航空总部，就盛传他将跳槽。不过，他当时否认这项传言。

马航上一任首席执行员为德国籍克里斯托慕勒（Christoph Mueller）。不过，他在去年任期还剩下两个月时，宣布告假与离开董事局，由原是营运长的布鲁接棒。两人皆为领导马航的非马来人。

两人是在马航发生MH370与MH17事件后，接掌马航，以整顿这家负债累累的公司，希望能转亏为盈。布鲁在上任时曾说，拯救马航可能是目前航空业最艰巨的任务，但只要完成重组工作，这将成为人类航空史上最大型的转亏为盈计划。

在布鲁掌舵期间，曾宣布向美国购买波音飞机。今年9月，首相纳吉访美会晤总统特朗普时献议，马航在未来五年，购买总值逾100亿美元波音飞机，包括25架737 MAX 10、八架787梦幻客机，以及极可能再增购的25架737 MAX 10。

当时，在野党批评马航不惜向美国购买飞机，以博取纳吉欢心，但布鲁加以否认此。他强调，马航部分的飞机租赁期限即将届满，因此有必要寻找替代飞机。

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