马国警方宣布挫败恐袭阴谋 捕3人

（联合早报网讯）马来西亚警方今天宣布，警方上周三在吉兰丹州逮捕三名涉及恐怖活动的男子，他们制作土制炸弹并策划攻击雪兰莪州及吉隆坡地区的啤酒节、娱乐场所及非伊斯兰的宗教场所。

警察总长弗兹在武吉阿曼警察总部召开记者会说，三人制造简易爆炸装置（IED），并进行引爆测试。

他指出，头号嫌犯年仅19岁学生，负责制造简易爆炸装置、第二名嫌犯是前军人（34岁），负责筹集资金、第三名嫌犯是建筑承包商（25岁），来自霹雳州高乌（Pengkalan Hulu），他们与极端组织“伊斯兰国”有联系。但他不愿透露更多详情，以免影响警方的调查。

他说，三人在9月28日于巴西富地（Pasir Puteh）成功引爆了一枚炸弹装置。反恐组（E8）及特别行动组接获情报后，搜查头号嫌犯的住家，起获各种可制造三枚简易爆炸装置的组件，其杀伤力约为直径30米。“这是一个蛮大的范围，如果在啤酒节上引爆，死伤将会惨重。”

他说，警方怀疑上述被捕的建筑承包商与去年袭击雪州蒲种Movida酒吧的激进细胞小组有联系。该酒吧去年6月28日凌晨遭人抛掷手榴弹，导致八人受伤。这也是伊国组织首次在马来西亚发动的恐袭。

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