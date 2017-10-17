法国妇女分娩年龄推迟 超重产妇增加

（联合早报网讯）日前公布的一项调查确认法国多年来的两个趋势，法国女性生孩子的年龄继续推迟，分娩时经常体重超重。法国母亲与婴儿的健康堪忧。

法国国民保健和医学研究所（L'INSERM）与卫生部属下研究调查评估及统计局（DREES）联合进行的2016年全国妇女产前产后调查显示，在法国本土，女性过35岁生孩子的比率达到21%，2010年前次调查时为19%。这是一个长期变化，几十年来法国妇女分娩年龄不断推迟。

中新网报道，调查负责人布朗德尔指出，妇女分娩年龄推迟对生育力有不利的影响，且母婴所冒的风险增加，可能出现早产、双胎、染色体三体，以及并发症加剧的情况。

法国国家统计及经济研究所（INSEE）3月公布的一项调查指出，1977年法国妇女分娩的平均年龄为26.5岁，2003年为29.5岁，2010年为29.9岁，2016年推迟到30.4岁。2015年，法国妇女生头胎的平均年龄为28.5岁，比1974年多了4.5岁。

法国妇女分娩时体重超重或肥胖的情况增加，也令人担忧。2016年法国本土有20%妇女分娩时体重超重，将近12%肥胖；2010年的比率分别为17%和10%；2003年则为15%与7%。

布朗德尔强调，由于体重超重，妇女怀孕期间患严重疾病（妊娠惊厥、糖尿病等）的风险增加，死亡风险也更高。这对胎儿在子宫内生长异常、胎儿死亡有影响，长期来说对小孩的体重与总体健康也有影响。

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