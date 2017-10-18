特朗普预计11月初选出美联储主席

（联合早报网讯）消息人士说，美国总统特朗普将在11月出访亚洲前公布美国联邦储备局主席人选。

消息人士称，目前的候选人名单共有五人，包括现任美联储主席耶伦、白宫经济委员会主任科恩、美联储理事鲍威尔、前美联储理事沃什、以及斯坦福大学经济学家泰勒。

特朗普将在19日会见耶伦。耶伦的任期将于明年2月份结束。

据报道，特朗普上月末对记者表示，他已经会见了四位美联储主席候选人，将“在未来两三周内”做出决定。

路透社过去几天访问了40名经济学家，他们多数认为鲍威尔会被选中出任美联储主席。

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