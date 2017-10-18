朝鲜被处决者 两成因涉毒

（联合早报网讯）据韩国非政府组织“朝鲜人权信息中心”的分析获悉，2010年起，在朝鲜因买卖和使用冰毒等毒品而被处决者占已掌握的总处决人数的两成。该组织指出，虽然朝鲜政府对毒品犯罪采取严惩打击态度，但毒品仍在不知其危险性的民众之间蔓延开来。

共同社报道，该组织于2003年开始以朝鲜逃亡者（脱北者）为对象听取了约6.9万起侵犯人权事例，是旨在改善朝鲜人权状况的最有力韩国人权组织之一。该组织罕见地表示，为了遏制毒品继续危害民众健康，也应摸索与朝鲜政府展开合作。

朝鲜具有为赚取外币，从上世纪80年代前开始由政府主导制造冰毒并流通到海外的嫌疑。

朝鲜人权信息中心分析称，朝鲜产的冰毒在国际社会被视为问题而流通困难，因此变成在国内消费。从脱北者的证词中获悉，毒品被当做“消除疲劳、饥饿感和止痛的药物”，在民众不了解其危险性的情况下流通。

据悉，朝鲜当局于2006年前后称，将严惩毒品交易和使用，但毒品价值反而升高并被用于贿赂等。

在该组织掌握的事例中，以毒品为由被处决者截至80年代占总人数之比为零，而2000年代占9.3%，2010年以后占20.3%。2000年以后总计202起。

该组织研究员林顺姬称，朝鲜当局也希望解决与粮食短缺和医疗不足紧密相关的毒品问题，呼吁“必须加紧实现民众的教育和治疗问题”。

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