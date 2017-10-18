朴槿惠人权被侵害？ 韩法务部反驳

（联合早报网讯） 韩联社报道，韩国法务部18日就前总统朴槿惠方面主张其在看守所遭遇人权侵害逐一反驳，称有关主张与事实不符。

法务部对朴槿惠方面主张看守所“又脏又冷”一事表示，看守所房间不仅铺设有地暖，还有电视、储物柜、抽水马桶等设施，且面积适当。

就“一直开着灯无法入睡”的主张，法务部解释，休息时间时会将照明亮度调低至可观察在押人员行动的程度，房间内的三盏灯中会关闭两盏，朴槿惠方面的主张有些夸张。

对于“腰腿肩关节炎等慢性疾病和营养不良症状没有得到良好治疗”，法务部表示，看守所内有医疗组，在押人员可随时就医。朴槿惠两次到外部就医，可以说得到了充分和适当的治疗。看守所也提供有规律、有营养的饮食，以及到室外活动的机会。

有关“没能在像样的床上就寝导致疾病恶化”的主张，法务部表示，看守所内除了不能走动的重症患者外，普通人都使用折叠式床垫席地而睡。鉴于朴槿惠主张有腰部疾病，遂额外向其提供了床垫，并允许其使用医疗保健器械。

看守所有关人士表示，在押人员的生活受到公民团体、在押人员家属的监督，朴槿惠所主张的这种人权侵害现象很难发生。

美国有线电视新闻网（CNN）17日报道了朴槿惠国际法律团队“MH集团”提供的报告文件，称朴槿惠所处看守所又脏又冷，且因持续照明无法入睡等，人权遭到严重侵害。

正在为朴槿惠刑事案件进行辩护的律师团表示对有关报道内容毫不知情，人权侵害主张是否反映朴槿惠本人立场难以确定。

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