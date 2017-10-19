美印强化战略伙伴关系 抗衡中国

（联合早报网讯）美国国务卿蒂勒森周三（18日）表示，特朗普政府决定大幅度深化与印度的关系,以确保印度-太平洋地区继续保持自由与开放。蒂勒森还明确批评中国没有像印度那样负责的维护而是损害了基于准则的国际秩序。

美国之音报道，在美国与印度建交70周年之际，蒂勒森周三上午在华盛顿智库国际战略与研究中心发表了题为《界定我们与印度下一个世纪的关系》的演讲。

蒂勒森说：“在我们展望今后百年之际，处于我们共同的历史核心地位的印度-太平洋地区继续保持自由与开放是至关重要的。”

下周将首次以国务卿身份访问印度的蒂勒森阐述了特朗普政府决定大幅度深化美印战略伙伴关系的原因，即美印两国因为越来越多的战略利益趋同而日益成为全球性的伙伴。

在蒂勒森所勾勒的美国新南亚政策中，美国通过加强与印度的战略伙伴关系来抗衡北京的意图非常明显。

在赞扬印度维护基于准则的国际秩序并“在国际秩序框架之内保护其他国家主权”的同时，蒂勒森直言不讳地说，中国虽然也像印度那样从这个国际秩序中受益，但却没有像印度那样负责，有时甚至损害这个秩序。

他说：“中国在南中国海的挑衅行为对美国和印度都代表的国际法与准则构成直接的挑战。美国寻求与中国发展建设性的关系，但是当中国试图颠覆邻国的主权并使美国及其朋友处于不利位置时，我们不会从中国对基于规则秩序的挑战中退缩。”

蒂勒森还表示，美国“须与印度合作，以确保印度-太平洋地区日益成为一个和平、稳定与繁荣的地方，而不变成一个混乱、冲突和掠夺性经济的地区”，暗示中国在该地区进行经济掠夺行为。

国际战略与研究中心的总裁兼首席执行官何慕礼（John Hamre）认为，蒂勒森的这个说法是“很有意思的一种表达”。蒂勒森在对此作出解释时表示，一些国家，尤其是中国，在印度-太平洋地区一些国家所采取的经济活动，包括对基础设施项目提供的融资机制，使这些国家陷入大量的债务，而且也没有给当地经济创造多少就业。

蒂勒森援引他在商界的经验说，选择你的伙伴非常重要。他说，美国会与中国发展重要的关系，但是美国不可能与非民主的中国发展出美国与印度同样的关系。

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