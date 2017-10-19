今年来挫败13恐袭 法议会批准新反恐法

（联合早报网讯）法国议会周三（18日）完成最终程序，通过了总统马克龙主导的国内安全和反恐法案。马克龙周三阐述其安全政策时透露，今年来法国已挫败13起恐怖袭击图谋。

法国参议院以244票赞成，22票反对的投票结果，批准了由法国内政部长科隆提交的新反恐法草案。该法案旨在取代将于今年11月1日到期的国家紧急状态。

马克龙当天在爱丽舍宫向全国警察和宪兵部队负责人发表安全政策演说时透露，自今年初以来，法国已挫败13起袭击图谋。

他指出，法国目前面临的最大威胁仍是恐怖主义。他强调，当前国家的首要任务是保障公民和国土安全，并要求治安部队保持坚强和公正，任何时候都不能表现出“软弱”。

2015年11月13日巴黎发生系列恐怖袭击后，时任法国总统奥朗德宣布全国进入紧急状态。此后，鉴于严峻的反恐形势和欧洲足球锦标赛、总统和立法选举等重大事件的安保需要，法国已经连续六次延长紧急状态。

马克龙重申将于今年11月结束国家紧急状态，并指出，新的安全和反恐法案将有助于强化国内安全和反恐斗争。他同时表示，将加强对欧盟外部边境的保护，进一步打击极端组织的宣传活动和资助恐怖主义的行为。

不过，自由派和民权团体认为，法国的新反恐法将造成行政权力扩张，破坏司法平衡，有损公民权利和自由。

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