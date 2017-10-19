美联储：美国经济保持温和增长

（联合早报网讯）美国联邦储备局周三（18日）发布的全国经济形势调查报告显示，9月至10月初，尽管飓风给美国部分地区经济活动带来破坏性影响，但整体经济保持温和增长。多数地区劳动力供给短缺，但价格上涨压力仍比较微弱。

新华社报道，美联储当天发布的报告是根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。

该报告说，飓风“艾尔玛”和“哈维”给里士满、亚特兰大和达拉斯联邦储备银行辖区内部分地区以及交通、能源和农业等部分行业带来严重破坏，但整体经济活动仍保持增长，绝大部分地区制造业和非金融服务业继续温和增长。

该报告说，多数地区劳动力供给短缺，受访企业表示招工难情况仍比较严重，尤其是在建筑、运输、制造业、医疗和服务等行业。不过，大部分地区工资上涨压力仍比较温和，价格上涨压力也比较微弱。

美联储每年发布八次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底，该报告是美联储货币政策决策例会的重要参考资料。美联储下一次货币政策决策例会将于本月31日至11月1日召开。

美联储主席耶伦近日表示，通胀走势是今年美国经济的最大意外。她预计明年美国通胀水平将上升，美国经济持续走强支持美联储渐进加息。多数经济学家和市场人士认为，美联储将于12月再次加息。

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