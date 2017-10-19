东南亚游客也减少 韩旅游业雪上加霜

（联合早报网讯）随着中国反制萨德措施持续，韩国不再是中国游客的境外游首选地，访韩中国游客人数骤减。与此同时，到韩国旅游的东南亚游客也随之减少，这对韩国旅游业来说可谓是雪上加霜。

韩国亚洲经济网报道，韩国国会议员金炳旭从韩国旅游发展局获得的“月度访韩外国游客规模现状”资料显示，今年3月至8月，共有来自东南亚七个国家和地区的约158万名游客到访韩国，较去年同期减少1.5%。

从国家来看，印度尼西亚游客减少了27.4%，减幅最大，其次是菲律宾游客（减23.5%）；马来西亚游客则小幅增加1.2%。

从月份来看，访韩东南亚游客3月和4月分别增加5.5%、17.3%，5月份减少4.6%，并连续四个月呈下降趋势。数据还显示，今年3月至8月访韩中国游客锐减约62.2%，计172万人。

另据韩国旅游发展局上月发布的数据，8月访问韩国的外国游客为110万3500人，同比减少33.7%，连续6个月呈减势。今年1月至8月访韩外国游客累计为886万4200人，同比减少22.8%。

金炳旭表示，为了填补中国游客的空缺，韩国政府在印尼、马来西亚等东南亚国家进行积极宣传，大力吸引当地游客。

然而，从目前情况来看，这些措施并没有取得预期的结果，部署萨德、朝鲜半岛局势动荡等因素，也阻挡了部分外国游客的访韩脚步。

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