丢失拉卡 G7部长忧IS外籍战士回国

（联合早报网讯）伊斯兰国组织（IS）失去在叙利亚的堡垒拉卡市之后，逃出当地的外籍战士可能对西方构成新的威胁，预计这将成为本周在意大利举行的七大工业国组织（G7）内政部长会议的主要议题。

为期两天的G7内长会议周四（19日）在意大利伊斯基亚（Ischia）展开。数天前，美国支持的部队才刚收复伊国组织在叙利亚的首府拉卡。

过去几个月，该组织的大多数外籍战士相信已逃离当地。专家指出，还留在拉卡的外籍战士如今可能逃到土耳其，然后续程前往欧洲，希望为“哈里发国”被毁展开报复。

2014至2016年间，西方国家有数以万计公民前往叙利亚与伊拉克为伊国组织作战，其中一些已在返国后发动恐怖袭击。

尽管各国已加强边界管制，让这些外籍战士更难以返乡，但安全专家依然警告，随着伊国组织面临的压力日增，他们仍可能发动新的攻击。

意大利内长明尼蒂上周告诉国会一个委员会：“随着伊拉克与叙利亚的伊斯兰激进分子被击败，我们可能面临外国战士返国的问题……估计伊国组织外籍战士多达2万5000人至3万人，总共来自100个国家。其中有些人当然已经死亡，但……其他一些人可能会试图回返北非和欧洲的家园。”

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