韩陆军首提开战时迅速遏制朝鲜的作战概念

（联合早报网讯）韩国陆军总参谋长金勇佑19日出席国会国防委国政监查会议时表示，朝鲜全面挑起战争时，陆军将在开战伊始通过三种导弹遏制朝鲜核导设施和武器，以最小的损失尽快结束战争。他还首次提及“五大变局概念”（Game Changer），强调该概念将为用短时间摧毁朝鲜核武器、导弹和远程火炮发挥决定性贡献。

韩联社报道，“五大变局概念”的核心要素包括全天候、超精密、高威力的三大导弹；空地机动部队；特殊任务旅团；无人机机器人战斗系统；个人尖端战斗系统（又名战士平台）等。

根据该概念，陆军将在开战初始动员地对地战术导弹（KTSSM）、“玄武-2”、“玄武-4”（暂名）三种导弹打击朝鲜核导和大规模杀伤性武器。

韩国型三轴体系（杀伤链、韩国型导弹防御体系、大规模惩罚报复系统）中，陆军将率先动员杀伤链和大规模惩罚报复系统作战，有效应对朝鲜不对称威胁，将战时损失降至最低，在最短时间内制胜。

同时，陆军将制定韩国型空地战斗执行方案，以便快速发起进攻，令敌方纵深作战瘫痪，迅速结束战争。具体包括组建由空降部队、航空部队和机械化部队组成的空地机动部队；编制特殊任务旅团，在战时摧毁朝鲜指导部、令朝核与大规模杀伤性武器失效；构建无人机机器人战斗系统；实现个人装备高科技化。陆军还计划用小型无人机和商用无人机编制无人机战斗团，执行侦察和打击任务。

陆军方面表示，计划在陆军士官学校内新设“陆军核与大规模杀伤性武器防护中心”，构建民官军联合应对体系，保障在开战伊始将军民损失降至最低，保障民众和国家安全，尽快实现战后重建。陆军本部还计划编制负责朝鲜核与大规模杀伤性武器应对事务的部门，有效发展地面作战概念。

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