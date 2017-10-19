全球首座漂浮式海上风电场在英投产

（联合早报网讯）挪威国家石油公司18日宣布，位于英国苏格兰东北海岸的全球首座漂浮式海上风电场已正式投产运营，可为大约两万户家庭供电。

新华社报道，苏格兰海温德风力发电场位于距苏格兰阿伯丁郡彼得黑德海岸25公里的海域，总装机容量30兆瓦，由挪威国家石油公司和阿联酋阿布扎比马斯达尔公司联合运营，造价约1.9亿英镑（约3.4亿新元）。

挪威国家石油公司负责新能源业务的执行副总裁伊雷妮·鲁梅尔霍夫说，这种发电场能在水最深800米的海域运作，从而使此前海上风力发电无法开展的海域得以利用。从苏格兰海温德风力发电场获得的经验，将为全球漂浮式海上风电市场带来新机遇。

现有的离岸风力发电厂通常是将基座固定在海床上。而有了革命性的新技术，就能在无法使用传统方法固定的深水区域进行风力发电。

挪威国家石油公司称，风机叶片是技术创新的重点所在。叶片使用了具有突破性的技术，通过旋转来减少风、海浪和水流带来的震动，使发电塔保持直立。

据了解，苏格兰海温德风力发电场占海域面积4平方公里，包括5台漂浮式风力发电机组。每台风力涡轮机重1.2万吨，高253米。每个风机叶片长75米，几乎相当于一架空客飞机的翼展长度。

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