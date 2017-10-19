涉瑞波币诈骗 日本一交易所代表被捕

（联合早报网讯）日本东京警视厅网络犯罪对策课18日逮捕了虚拟货币交易所运营公司Ripple Trade Japan（位于滨松市中区）代表竹中优树，他涉嫌通过虚拟货币瑞波币（Ripple）的交易对客户实施诈骗。

共同社报道，竹中基本承认罪行。据警方称，这是全国首次查办Ripple交易所案件。

Ripple Trade Japan接受客户预存现金，发行相当于在线债券的借据“IOU”，这是瑞波币交易时必须使用的。根据客户持有的IOU可兑换瑞波币或再次兑换成现金取出。

警方称，Ripple Trade Japan资金周转不灵，2015年2月至3月面临破产，在主页上宣传“入金手续费免费优惠活动！”等招募客户。据分析，共从全国40多名客户处骗得现金总计约1700万日元（约20万新元）。

该公司还涉嫌发行约1.2亿日元并不存在的IOU并成功牟利，警视厅18日对竹中住所和滨松市相关地点进行了入内调查。

竹中2014年5月成立Ripple Trade Japan，2015年3月前后客户无法取出现金并与竹中失去联系。

虚拟货币瑞波币由美国风险企业发行，正式名称为XRP。据民间信息网站统计，截至本月16日其总市值超过1万亿日元，仅次于比特币（超过10万亿日元）和以太坊（Ethereum，超过3万亿日元）位列第三。

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