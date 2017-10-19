日本上半年对华出口创新高 对美顺差或引不满

（联合早报网讯）日本财务省19日公布的2017上半年度（4月至9月）贸易统计中，对华出口额达7.2671万亿日元（约876亿新元），创半年度新高等，在全球经济稳健增长带动下的出口增幅明显；对美贸易顺差比上年同期有所增加，这或将导致美方不满加剧。

共同社报道，上半年日本出口总额达38.3738万亿日元，同比增长12.8%，为2010上半年度以来的最高增长率。

出口扩大主要归功于对美汽车、以半导体为主的对华电子及汽车零部件出口。经济学家指出，全球范围内的半导体需求增加，半导体等制造装置的出口势头良好。

日元汇率走低也是出口扩大的背景之一。据财务省介绍，日元兑美元汇率下降4.6%。SMBC日兴证券高级市场经济学家丸山义正分析称：“出口相当强势。预计年底前都将维持增长基调。”

令人担心的是美国的动向。对美贸易顺差为3.3838万亿日元，同比增长8.7%。特朗普政府17日公布的外汇报告继续将日本列为货币政策的“监控对象”，对巨额顺差保持警惕。

美国在16日的日美经济对话中，事实上提出了启动自由贸易协定谈判的要求。特朗普将于11月访日，或将在贸易方面进一步加强施压。

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