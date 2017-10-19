俄女主持人参选总统 克宫否认背后策划

（联合早报网讯）俄罗斯电视主持人克谢尼娅·索布恰克周三宣布参与明年的总统选举，为这场缺乏真正竞争的选战增添“星光”。

有分析认为，此举是俄罗斯总统普京的团队为了重燃民众对选举的热情与分裂反对派而在背后策划的，但克里姆林宫否认。

俄罗斯卫星通讯社报道，曾多次参加反对派抗议活动的索布恰克（Ksenia Sobchak ）是已故圣彼得堡前市长阿纳托利·索布恰克（Anatoly Sobchak）的女儿，普京一度在其父的团队中工作。她以真人秀主持人的身份开始电视生涯，目前在“雨”电视台经营自己的节目。2012年5月至2014年12月，索布恰克担任女性杂志《SNC》主编，并于2014年12月成为俄版《L`Officiel》杂志的主编。

索布恰克周三宣布参选总统，她把自己定位为那些宁愿“一个都不选”的选民们的选项。年满35周岁的俄罗斯公民有权参加总统竞选。11月索布恰克将年满36岁。

俄罗斯新一届总统选举定2018年3月举行，竞选活动将于2017年12月开始。普京尚未宣布是否要争取连任，但一般预料他会参选并获胜，再执政六年。

也曾参选总统的俄罗斯日裔政治家伊琳娜·袴田评论称，没人相信索布恰克能够获胜，她的参选看起来像是挑衅式的闹剧。

袴田说：“我的态度很平常。没人希望她当选。如果她是一位有经验的政治家，那就是另一回事了。我认为，她希望以这样挑衅的方式制造一场闹剧，因为大多数选举都是闹剧，我国也一样，而且选举结果都提前心知肚明了。”

她也表示，索布恰克能够在选举中吸引年轻人。“是的，她能吸引那些宣示反对一切的年轻人。他们谁都不喜欢，或许也包括克谢尼娅·索布恰克在内，但这不重要。”

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