马国学巴业者：到新加坡上学人数近年减少15%

（联合早报网讯）每天往返新山与新加坡的学生巴士业者表示，令吉兑换新元汇率持续走软，加上新加坡政府几次调高非新加坡公民学费，已经导致前往新加坡求学的马来西亚学生人数近几年来减少15%。

新山一些家长为了让孩子到新加坡接受教育，每天都让孩子每天起早摸黑越过长堤上学。

据《星报》报道，一家学生巴士业者表示，他们每天出动约26辆巴士，载送超过400名学生来回新马两地。但他们目前载送的学生人数比过去几年下滑约15%。

另一名学生巴士业者郭金泉（译音）说，他之前每天从新山载送超过100名学生到新加坡，目前已减少至约90人。

他说：“家长不再送孩子到新加坡读书的主要原因，包括新元兑令吉匯率持续走高，以及新加坡每两年都会检讨学费，导致（新山）家长在经济上无法应付。”

他说，每名学生的每月车费介于500令吉到600令吉（约161至193新元），依学生的住家地点而定。业者也根据油价和关卡过路费起落而调整车费。

新加坡教育部日前宣佈，永久居民和外籍学生学费未来三年將逐年增加。永久居民中小学生的学费每月增加25新元到60新元。外籍学生每月学费增加25新元到150新元。

柔佛主管卫生、环境、教育及新闻的行政议员（州内阁部长）阿育拉末指出，柔佛的教育资源充足，其完善的教育体系已足以应付民众需求，因此民众无需再每日將孩子送往新加坡求学。

阿育拉末告诉《星报》，柔佛有足够的公立、私立及国际学校，都能提供优质的中小学及大学教育。柔佛目前共有16所提供中小学教育的国际学校，大部分都位于马来西亚依斯干达特区内。

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