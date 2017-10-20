哥打峇鲁不准男女同场跳健身操

（联合早报网讯）马华今日上午在哥打峇鲁中正学校体育馆举行的有氧健身操（Aerobathon）活动时，当地市议会官员突然进场喊停，并指当局禁止男女同场跳健身操。

这项健身操是马华哥打峇鲁区会妇女组与哥罗佐一马社区联办的“爱惜生命”健康醒觉运动的活动之一。马华哥打峇鲁区会主席陈永生指官员的做法“有点走火入魔”。

陈永生表示，市议会官员指这是“没有申请准证的娱乐活动”，参与者又有男有女，因此要求活动立即终止。双方沟通后，官员同意男性参与者离场后，活动可以继续进行，在台上的男性健身操导师则不受影响。

主办方指今天的男性参与者不多，经协调后都离场了。陈永生说：“为了让活动顺利进行，加上参与的男性寥寥无几，所以主办单位仍继续让女性参加者完成这项有氧健身操活动。”

陈永生认为，有氧健身操是保健运动，市议会不应视为“娱乐活动”或要求主办方申请准证。他说，上述风波导致活动延误半小时左右。

这次活动原本有超过300人参与，市议会官员也一直在场监督。据了解，这些官员并非接获投报而上门，而是透过主办方在面簿的宣传而前往执法。

马华哥打峇鲁区会妇女组主席苏维菱表示，马华去年也举办这类社区健康活动，当时并没有市议会官员到场刁难。

虽然事件告一段落，但事件仍在网上引起热议。巫统与伊斯兰党多次保证即使落实伊斯兰刑事法，非穆斯林也不受影响，但这类事件却让非穆斯林社群无法相信巫统与伊党的保证。

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