马国指新隆高铁进度不受影响

（联合早报网讯）马来西亚陆路公共交通委员会今天表示，马来西亚城（Bandar Malaysia）计划生变并不影响新隆高铁计划的进度。马新两国今年底将按计划以公开招标方式遴选资产管理公司（AssetsCo）。

陆路公共交通委员会（SPAD、。陆交会）首席执行官莫哈末阿兹哈鲁丁今天在吹风会后受询时表示，马新两国已签署高铁计划的协议，因此任何因素都无法影响这项计划。他说，新隆高铁将按期完成并在2026年底正式运作。

至于中资房地产发展商碧桂园正游说政府及各利益相关者在“森林城市”（Forest City）增设新隆高铁站点，阿兹哈鲁丁说，陆交会正研究增加站点必要性。他说，陆交会若认为有必要，就会建议政府这么做。

他表示，位于马来西亚城的新隆高铁总站的已经设计完成，当局正在研究细节。他指高铁计划进行非常顺利。

他说，马来西亚高铁机构（My HSR Corp）与新加坡陆路交通管理局（LTA）已分别在新加坡和英国伦敦进行行业汇报会，并获得非常热烈的反应。“供应商或专家都对高铁计划感兴趣，他们也期待年底的遴选资产管理公司活动。”

资产管理公司是私人融资公司。承建单位将付款给资产管理公司，以便支付资本开销、营运和维修高铁资产方面的开销。资产管理公司也必须确保营运公司能提供跨境高铁服务。

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