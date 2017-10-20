马航委任新首席执行员

（联合早报网讯）马来西亚航空集团有限公司（马航）宣布，现任首席营运员依兹汉将成为执行董事与集团首席执行员。

马航今天发布声明表示，这项委任即日生效。声明说，依兹汉将在已辞职的首席执行员彼得贝鲁12月1日正式离任后接掌马航。彼得贝鲁目前正在放假。

声明表示，这项任命符合马航重振计划（MRP）的要点，即大力培养及挖掘马来西亚人的领袖才能。声明说，马航为确保交接顺利，董事会将成立一个执行委员会并掌管马航六个月。这个执行委员会将由马航主席莫哈末诺领导，成员包括董事陈文成、詹詹再拉尼和塞兰吉夫。

依兹汉在航空业有38年经验，他于1979年加入马航成为机师，并曾驾驶波音B777-200客机从西雅图往返吉隆坡，创下世界最长飞行纪录。他在1989年开始进入马航管理层，先后担任资深机师教员、航班经理与执行董事。他在2016成为马航首席营运员之前，也曾担任马航飞翼（MASwing）首席执行员。

莫哈末诺欢迎依兹汉受委马航首席执行员。他发布声明表示：“依兹汉向来是马航大家庭的重要一份子，38年经验让他充分理解航空业的操作，因此我深信他能带领马航完成转亏为盈的计划。“

此外，国库控股发布声明表示，马航今天较早前谘询了首相及国库控股主席纳吉，并获得纳吉批准委任依兹汉。

声明说，依兹汉之前担任马航首席营运员时，在执行马航重整计划方面表现出色。他如今受委为集团首席执行员，将负责确保马航的五年重振计划继续执行。

免费试阅14天