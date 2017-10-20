美国女子穿高跟鞋完成马拉松

（联合早报网讯）美国弗吉尼亚州一名27岁女子成功穿着一对3吋高跟鞋完成42公里的马拉松。

《星岛日报》报道，艾琳·斯威尔（Irene Sewell）星期日挑战田纳西州查塔努加（Chattanooga）七座大桥马拉松，但她同时还希望缔造穿高跟鞋跑马拉松的健力士纪录。

由于此前从未有人挑战这项健力士纪录，健力士给斯威尔设定的规定是，鞋跟高度不能低于3吋（约7.6公分），鞋跟宽度不能超过1.5公分，而且她必须在七小时30分钟内完成比赛，结果斯威尔以7小时27分成功跑完42.195公里。

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