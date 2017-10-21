朴槿惠将被韩国党开除党籍

（联合早报网讯）韩国在野党自由韩国党20日召开中央伦理委员会会议，针对干政门及弹劾事态追究前总统朴槿惠在党内的责任，要求其在10天内主动退党，否则将被自动开除党籍。

韩联社报道，当天的表决以不记名秘密投票方式进行，虽有少数反对意见，但最终获得通过。至此，3月10日宪法法院判处国会弹劾总统成立，朴槿惠被罢免职务后，时隔7个月，其所属党派韩国党也与其“划清界限”。韩国历任前总统面临政治危机时通常主动退党，而党内追究责任决定开除党籍加以惩处尚属首次。

韩国党党规规定，凡作出对党极其有害的行为，或违反现行法律、党宪、党规、伦理规则，从而阻碍党的发展，或该行为导致丧失民心时，可依党宪、党规对相关人员作出党纪处分。

与朴槿惠关系较近的一位人士表示，朴槿惠创建了韩国党的前身“新世界党”，对党的热爱不以言表，从未想过要主动退党。预计朴槿惠即使正式收到建议退党的通知书后，也不会主动提交退党申请，届时韩国党可能召开最高委员会会议通过表决将其除名。

据悉，韩国党党首洪准杓将于28日结束访美行程回国，他将尽早召开最高委员会会议。预计洪准杓在与朴槿惠“诀别”后，将加快与正党主张合并的势力推进“保守右翼大团结”。

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