特朗普即将出访东亚 能否调停萨德矛盾引关注

（联合早报网讯）韩国媒体报道，美国总统特朗普穿梭访问东亚可能为修复因驻韩美军“萨德”问题而僵持的韩中关系提供契机，而特朗普能否在下月初相继访问韩中两国时扮演调停角色也备受关注。

韩联社报道，鉴于将于11月7日举行的韩美首脑会谈的主要议题是联手抗衡朝鲜挑衅，防范朝鲜核导威胁的“萨德”反导系统很可能成为重要话题。分析认为，韩国总统文在寅可能在特朗普问及“萨德”9月初临时就位后的部署日程时谈到中国的反萨措施，请求特朗普出面发挥作用，即美方作为“萨德”的直接当事方，直接向中方说明部署“萨德”是韩美同盟共抗朝鲜挑衅采取的措施，并不针对中方。特朗普如何向中国国家主席妥善说明原委，可以说是解决韩中萨德矛盾的关键所在。

韩国外交界普遍认为，“萨德”问题归根结底是美中之间的问题，应从G2层面积极寻求解决问题的突破口。据外交界消息人士19日称，如果特朗普亲耳听到韩国因“反萨”而蒙受的巨大经济损失后，向中方明确转达“萨德”不针对中国，这有可能带来缓解韩中之间矛盾的效果。韩美两国总统在上月联大期间举行会谈时已对此有所提及。当时特朗普主动表示“听说‘萨德’部署顺利结束”，文在寅随即介绍韩国经济因中方反萨措施遇到的困难情况，并呼吁美方关注相关事宜。当时韩国总统府官员曾表示，特朗普11月访问韩中日时有可能讨论这一问题。

报道指，更令人瞩目的是韩中元首可能借11月11日和12日的越南岘港APEC峰会之机举行会谈，若实现韩美、中美、韩中元首会谈连环举行，则有望给僵持不下的韩中关系带来转机。

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