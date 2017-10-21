美国严重“护士荒” 高福利仍难招人

（联合早报网讯） 美国爆出几十年来最严重“护士荒”，全国各地的大中小型医院均面临人手不足。

据报道，即使大幅调升人工和签约奖金，甚至推出代还学债、免费住宿等丰厚福利，依然是一人难求，只能靠输入外劳或临时工填补空缺。不少较小型医院更因为相关的庞大开支，陷入经营危机。

报道指出，西弗吉尼亚州最大型医院“查尔斯顿地区医疗中心”今年动用了1200万美元招聘被称为“走访护士”的临时护士，以解燃眉之急，金额比三年前增加一倍，医院赤字也因此暴增至4000万美元。所谓的“走访护士”，即不在某家固定医院工作的护士。

为了吸纳新手，院方也向护士生承诺，只要毕业后在医院工作两年，便可得到学费补贴。

本月刚退休的医院首席护士长穆尔称，他从业40年来，从没有见过这么严重的“护士荒”，但认为“请一名走访护士，总好过少一张病床”。

不少医院也和查尔斯顿地区医疗中心一样，宁愿花钱高薪请人，也不想牺牲病人利益。人力资源顾问估计，美国医疗界走访护士开支今年将达到48亿美元，是三年前的两倍。

美国以往也发生过“护士荒”，但如今更严重。劳工数据局估计，到2024年，全美将有超过100万护士空缺。

据了解，护士荒的主因是婴儿潮一代年事渐高，令护理需求大增，同时却有大批资深护士退休；此外，护士学位严重不足，也导致业界青黄不接。传统大型医院工作较辛苦，不少护士转投工时较弹性的小型诊所或保险公司诊所。

护士荒对病人利益构成直接影响。今年8月一项研究显示，医院如果注册护士人手不足，病人在一般手术后死亡的风险较高。

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